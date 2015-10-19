لو بتعمل دايت.. 6 خرافات تعطلك عن تحقيق هدفك أهمها الريجيم الكيميائى

يبحث الكثيرون عن أفضل الوسائل للتمتع بالرشاقة والجسم المثالى، وعند اتباع العديد من الأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن قد يشعرون بالجوع وهو ما يجعل الجسم يحتفظ بالدهون ولا يتخلص منها، فيجد الشخص وزنه ثابتا رغم اتباعه للنظام الغذائى، وذلك يرجع لانتشار عدد من الخرافات والمعلومات الخاطئة المتعلقة بإنقاص الوزن.

فى هذا السياق، يقدم الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أشهر الخرافات التى يتبعها الأشخاص الراغبون فى الحصول على الوزن المثالى، التى تعطلهم عن تحقيق هدفهم وهى :

>1- يعتقد البعض أن الامتناع عن تناول الأطعمة يساهم فى التخلص من الوزن الزائد، ولكن هذا الاعتقاد يقودك إلى زيادة الوزن أو ثباته، ولذا فعليك تناول الثلاث وجبات الرئيسة ولكن يراعى أن تكون منخفضة السعرات الحرارية.

>2- الذهاب لشراء ملابس جديدة أقل مقاسًا قد يصيبك بالاكتئاب فى حال عدم نزول الوزن، ولذلك يجب تأجيل كل ما تريد شرائه إلى أن ينزل وزنك حتى لا تصاب بالإحباط.

>3- عدم ممارسة الرياضة من أكثر الأسباب المؤدية لثبات أو زيادة الوزن، فقديما قالوا "الحركة بركة"، وهذه العبارة تعنى أن الحركة كالمشى وممارسة الرياضة تخلصك من الوزن الزائد بشكل كبير.

>4- هل تعلم أن إصابة جسمك بالإرهاق وعدم أخذ القسط الكافى من النوم يتسبب فى زيادة وزنك، ولذلك فعليك تنظيم عدد ساعات نومك والحد من الشعور بالإرهاق حتى تتخلص من وزنك الزائد.

>5- تجنب قياس وزنك بشكل دائم حتى لا تصاب بالإحباط، وعليك قياسه مرة كل أسبوعين أو كل شهر حتى تشعر بالإنجاز وأن رغبتك فى الحصول على الوزن المثالى تتحقق مما يمنحك دافعا لإكمال النظام الغذائى .

>6- تجنب اتباع الأنظمة الغذائية الكميائية، أى التى تحتوى على تناول نوع واحد من الطعام، لأنك ستسترجع الوزن الذى فقد بعد التوقف عن هذا النظام.