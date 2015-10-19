اليوم.. استكمال ثانى جلسات محاكمة 215 متهما فى قضية "كتائب حلوان"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، نظر ثانى جلسات محاكمة 215 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان".

وتأتى الجلسة، برئاسة المستشار فتحى البيومى، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر، والمستشار خالد الزناتى، وأمانة سر أحمد جاد، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة.

وأجلت المحكمة أولى الجلسات، لعدم حضور المتهمين من محبسهم، وتعد هذه الجلسة هى الأولى للدائرة الجديدة التى ستنظرها اليوم، بعد تولى المستشار شعبان الشامى عمله الجديد كمساعد لوزير العدل.

وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأنهم فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الـ31 قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

وتولوا مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتى تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى الاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها.