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إحباط محاولة راكب مصرى تهريب 231 ألف درهم للإمارات

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إحباط محاولة راكب مصرى تهريب 231 ألف درهم للإمارات إحباط محاولة راكب مصرى تهريب 231 ألف درهم للإمارات
أحبطت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى برئاسة اللواء أيمن عبد الفتاح، مساء اليوم الأحد، محاولة راكب مصرى الجنسية تهريب ٢٣١ ألف درهم إماراتى، بالمخالفة لقوانين انتقال النقد الأجنبى التى تسمح للراكب بحيازة 10 آلاف دولار أو ما يعادلها فقط بالعملات الأخرى .

وقال مصدر أمنى بالمطار، إنه اثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة خطوط الاتحاد المتجهة الى ابوظبي، اشتبه الامين المعين على جهاز كشف الحقائب فى راكب مصرى الجنسية وبتفتيش حقائبه امام المقدم طارق طنطاوى من إدارة التامين تبين اخفاؤه ل ٢٣١ الف درهم إمارتى .

امر اللواء طارق فتحى مدير امن مطار القاهرة، بتحرير محضر جمركى بالواقعة وحجز المضبوطات وعرض الراكب على النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

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مصر 365