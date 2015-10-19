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ضبط 30 ألف مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق والمحاور

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ضبط 30 ألف مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق والمحاور ضبط 30 ألف مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق والمحاور
تستكمل الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين مدير المرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمختلف مديريات الأمن، حملاتها المرورية والانضباطية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لفرض الانضباط المرورى

وأسفرت الحملات المرورية التى شنتها اليوم الإدارة عن ضبط 30 ألف مخالفة مرورية متنوعة، ما بين السير عكس الاتجاه وبدون تراخيص وخطوط سير، وبدون لوحات معدنية، منها 200 مخالفة لدراجات بخارية بدون لوحات و 10 سيارات مسروقة و 50 سيارة مهربة جمركيًا، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه كل المخالفات

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