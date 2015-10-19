ضبط 220 طن أسمدة وأعلاف مغشوشة فى حملة مكبرة بالشرقية

تمكنت مديرية الزراعة بالشرقية، بإشراف المهندس علاء عفيفى وكيل الوزارة، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية، فى حملة مكبرة، من ضبط أسمدة ومبيدات زراعية مغشوشة بقرى مركز منيا القمح بإجمالى 205.6 طن أسمدة أزوتية وفوسفاتية و13.52 طن أعلاف وخامات أعلاف.

وداهمت الحملة برئاسة عاطف زناتى مدير إدارة المبيدات بالزراعة، والرائد أحمد إبراهيم رئيس مباحث المسطحات، عددا من القرى التى بها مخازن أسمدة وأعلاف وفى قرية كفر سلامة تم ضبط 128.5 طن أسمدة خام الفوسفات المحبب وسماد المحسن، وفى قرية سنهوت تم ضبط 1.8 طن أسمدة "سلفات النشادر المحبب ويوريا ونترات"، و2.9 طن أعلاف وخامات أعلاف، وفى قرية المعالى تم ضبط 75.3 طن أسمدة فوسفات ـ كبريتات كالسيوم، و10.62 طن أعلاف وخامات أعلاف.

وقال عاطف زناتى، مدير إدارة المبيدات بالزراعة، فى تصريحات صحفية: "تبين من فحص المخالفات المضبوطة، الاتجار فى الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية الحرة وكمية (600 كجم) أسمدة أزوتية مدعمة؛ والأعلاف بدون الحصول على ترخيص من وزارة الزارعة، وقد تم تحرير محاضر بالمخالفة أحوال شرطة البيئة والمسطحات برقم "3 و4 و5 / 42".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات والتحفظ على المضبوطات لدى المخالفين لحين صدور قرار من النيابة.