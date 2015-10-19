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القبض على 3 إخوان مطلوبين على ذمة قضايا إثارة شغب فى دمياط

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القبض على 3 إخوان مطلوبين على ذمة قضايا إثارة شغب فى دمياط القبض على 3 إخوان مطلوبين على ذمة قضايا إثارة شغب فى دمياط
تمكن ضباط مباحث دمياط بإشراف العميد سيد العشماوى مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط، من ضبط كل من "عوض ع .ر" 50 سنة نجار مقيم بدائرة مركز كفر البطيخ مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3406 إدارى مركز كفر البطيخ لسنة 2014 "تجمهر وتظاهر وانضمام لجماعة محظورة".

كما تم القبض على "شكرى ع .م" 55 سنة موظف مقيم بدائرة مركز كفر البطيخ، مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3406 إدارى مركز كفر البطيخ لسنة 2015 "تجمهر وتظاهر وانضمام لجماعة محظورة"، و"أحمد ع .ع" 20 سنة طالب مقيم بدائرة مركز فارسكور، محكوم عليه بالحبس سبع سنوات فى القضية رقم 8905 جنايات مركز فارسكور لسنة 2014 حصر رقم 178 لسنة 2015 "تجمهر وتظاهر وانضمام لجماعة محظورة"، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

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مصر 365