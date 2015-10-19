نادى النيابة الإدارية يتقدم ببلاغ ضد وكيل نيابة سبهم أثناء إشرافه على الانتخابات

تقدم نادى مستشارى هيئة النيابة الإدارية، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، ضد وكيل النائب العام، المستشار أحمد البردينى، يتهمه فيه بسب هيئة النيابة الإدارية وأعضائها.

وأوضح البلاغ، المقدم من رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية المستشار عبد الله قنديل، أن وكيل النيابة سب هيئة النيابة الإدارية وأعضاءها على صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وذلك أثناء إشرافه على إحدى اللجان الانتخابية بمحافظة سوهاج.

وطالب البلاغ فى نهايته من النائب العام، بالتحقيق العاجل فى الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال وكيل النيابة المشكو فى حقه.



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البلاغ المقدم للنائب العام