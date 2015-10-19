أخبار عاجلة

8 الصبح - الناقد الرياضي أحمد غنيم وتحليل لكل أحداث الكرة العالمية فى الإسبوع الماضي -
محامٍ يتزعم عصابة لسرقة إطارات السيارات بالدقي -
فيدرير ونادال.. 3 أيام و16 ساعة من اللعب في «كلاسيكو التنس» -
أنشيلوتي: يجب أن نتحلى بالشجاعة في مواجهة ريال مدريد -
جريزمان مستاء من كثرة الحديث حول مستقبله -
مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

نادى النيابة الإدارية يتقدم ببلاغ ضد وكيل نيابة سبهم أثناء إشرافه على الانتخابات

Google+ Print
نادى النيابة الإدارية يتقدم ببلاغ ضد وكيل نيابة سبهم أثناء إشرافه على الانتخابات نادى النيابة الإدارية يتقدم ببلاغ ضد وكيل نيابة سبهم أثناء إشرافه على الانتخابات
تقدم نادى مستشارى هيئة النيابة الإدارية، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، ضد وكيل النائب العام، المستشار أحمد البردينى، يتهمه فيه بسب هيئة النيابة الإدارية وأعضائها.

وأوضح البلاغ، المقدم من رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية المستشار عبد الله قنديل، أن وكيل النيابة سب هيئة النيابة الإدارية وأعضاءها على صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وذلك أثناء إشرافه على إحدى اللجان الانتخابية بمحافظة سوهاج.

وطالب البلاغ فى نهايته من النائب العام، بالتحقيق العاجل فى الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال وكيل النيابة المشكو فى حقه.


>

البلاغ المقدم للنائب العام


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365