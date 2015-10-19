انتهاء تصويت المصريين بالهند فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية

قال السفير حاتم تاج الدين سفير مصر لدى الهند مساء اليوم الأحد، إن عملية تصويت المواطنين المقيمين والمتواجدين بالهند فى الانتخابات البرلمانية، انتهت وتجرى الآن عملية فرز الأصوات، وبعدها سيتم إرسال النتائج للقاهرة لإعلانها من قبل اللجنة العليا للانتخابات.

وأوضح السفير حاتم تاج الدين فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن نسبة الإقبال كانت متوسطة مع الأخذ فى الاعتبار تواضع أعداد الجالية المصرية بالهند مقارنة بالدول ذات الكثافة العالية، كما أن أعدادًا كبيرة من الناخبين ينتظر مشاركتهم بالمرحلة الثانية وفقًا للبيانات المتاحة لدى السفارة حول الدوائر التى ينتمون إليها.

وتجدر الإشارة إلى أن وفدًا من مكتب جامعة الدول العربية بالهند قد قام بزيارة مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة بصفة مراقب، حيث تمت متابعة العملية الانتخابية والوقوف على كافة الإجراءات التنظيمية التى اتخذتها السفارة لتيسير إدلاء المواطنين بأصواتهم.

وقال السفير تاج الدين، إن السفارة المصرية بنيودلهى تواصلت مع أعضاء الجالية خلال الفترة الماضية لحثهم على الإدلاء بأصواتهم ولتوعيتهم بمراحل الانتخابات وشرح أسلوب التصويت للمرشحين بالقوائم والفردى، كما قامت السفارة من جانب آخر بمنح تأشيرات سفر لممثلى المنظمات غير الحكومية بالهند، التى حصلت على موافقة السلطات المعنية لمراقبة سير العملية الانتخابية بمصر.