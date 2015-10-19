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بالفيديو.. سفير مصر بالسعودية لـ"نصر القفاص": 6 آلاف صوتوا بجدة والرياض

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بالفيديو.. سفير مصر بالسعودية لـ"نصر القفاص": 6 آلاف صوتوا بجدة والرياض بالفيديو.. سفير مصر بالسعودية لـ"نصر القفاص": 6 آلاف صوتوا بجدة والرياض
قال السفير عفيفى عبد الوهاب، سفير فى المملكة العربية ، إنه تم انتهاء عملية التصويت وبدأت عملية الفرز فى كل من لجنتى "جدة والرياض"، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء من الفرز سيتم إرسال النتيجة للجنة العليا للانتخابات.

وحول أرقام المشاركين فى التصويت بالرياض وجدة وعلى مستوى المملكة، قال السفير المصرى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج البرلمان مع الإعلامى نصر القفاص، إن عدد الذين أدلوا بأصواتهم حوالى 6 آلاف صوت، منوهًا إلى أن نسبة الإقبال قليلة جدًا بالمقارنة بالانتخابات الرئاسية التى وصلت إلى حوالى 77 ألف ناخب.

وعن أسباب ضعف الإقبال، أوضح سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، أنه لا يملك حق تفسير عزوف الناخبين عن المشاركة بالانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن دور السفارة هو تسهيل العملية الانتخابية.

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مصر 365

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