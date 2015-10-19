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رغم الإعلانات الترويجية برنامج طوني خليفة لن يعود وهذه الأسباب

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رغم الإعلانات الترويجية برنامج طوني خليفة لن يعود وهذه الأسباب رغم الإعلانات الترويجية برنامج طوني خليفة لن يعود وهذه الأسباب

الأحد 18-10-2015 19:10

كشف الإعلامي اللبناني طوني خليفة انه إنسحب من برنامج 1544 الذي يقدمه عبر قناة الـ MTV.

وتفادياً للأقاويل التي من المتوقع أن يتم تداولها من هنا وهناك حول هذا الموضوع، أوضح خليفة حقيقة ما حصل من خلال سلسلة تغريدات أطلقها عبر موقع تويتر للتواصل الإجتماعي.

وقال: بما أن الجميع بدأ بالحديث عن عدم عودتي للـ mtv ومنعا لأي التباس أو تحليل ، أود أن أوضح الآتي : علاقتي ب mtv وإدارتها أكثر من ممتازة وخضنا موسماً أكثر من رائع وحققنا نسب مشاهدة عالية جداً.

واضاف: بعد 8 سنوات على نوعية برنامجي الذي تعرض للأسف لعملية نسخ مشوهة أثارت اشمئزاز الرأي العام قررت الانسحاب، انا في قمة الأداء من هكذا نوعية برامج والتفرغ لعمل جديد ممكن يبقى في اطار نصرة المواطن أو ربما مختلف كليا وفور جهوزه ساعلن عن تفاصيله وموعده والشاشة التي سوف يعرض عليها.

وتابع قائلاً: وهكذا لا داع للتحليلات والتصورات. أمل أن أكون دائما عند حسن الظن وأؤدي رسالة إعلامية نظيفة بعيدة قدر الإمكان عن أي .........وإلى اللقاء

هذا ووجه الإعلامي خليفة تحية إلى "الأستاذ ميشال المر والعزيز كريستيان الجميل وكامل فريق عمل mtv".

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سيدتي