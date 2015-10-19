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التعادل يحكم قمة ' القائم ' بين إنتر ويوفنتوس

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التعادل يحكم قمة ' القائم ' بين إنتر ويوفنتوس التعادل يحكم قمة ' القائم ' بين إنتر ويوفنتوس

إثارة منذ البداية حتى النهاية ولكن بلا أهداف. التعادل السلبي يحكم قمة إنتر ويوفنتوس.

يوفنتوس حل ضيفا على إنتر في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي. والأهداف مختلفة بين الفريقين.

إنتر من أجل الصدارة ويوفنتوس من أجل الدخول مجددا في أجواء صراع المقدمة ولكن في النهاية التعادل السلبي يسيطر ويحكم القمة الإيطالية.

قائم إنتر

في الشوط الأول إنتر كان أفضل وأخطر على مرمى يوفنتوس.

أخطر الفرص إنتر كانت في الدقيقة الـ30 من الشوط الأول.

تسديدة صاروخية من إيفان بيريسيتش ولكن المتألق جانلويجي بوفون والقائم يحرم إنتر من الهدف الأول.

قائم يوفي

في الشوط الثاني انقلب الحال قليلا وتألق سمير هاندانوفيتش أمام خوان كوادرادو.

قبل أن تأتي أخطر الفرص لليوفي عن طريق خضيره.

لاعب الوسط يجد نفسه أمام المرمى ولكن تسديدته تبتعد عن الشباك وتصطدم في القائم.

قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية معلنا عن قمة سلبية في النتيجة.

ورفع إنتر رصيده إلى النقطة 17 بالمركز الثاني بالتساوي مع روما. بينما تجمد يوفنتوس عند المركز الـ14 برصيد 9 نقاط.

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