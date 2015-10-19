السمنة تزيد فرص إصابتك بالسرطان.. قاوم بالجرجير والسمك والجزر

هل تعلم أن الأشخاص الذين يعانون السمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان؟.. وذلك نتيجة لتكوين الخلايا الدهنية التى تزيد من فرص الإصابة بهذا المرض، لذلك ينصح دائما بالتخلص من الوزن الزائد.

وهذه النصيحة يقدمها العديد من الأطباء، خاصة للأشخاص الذين يعانون السمنة، ولديهم تاريخ وراثى فى العائلة من الإصابة بالسرطان، وهذا ما أكدته الدكتورة ألفت محمد أخصائية التغذية العلاجية.

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية أن السمنة تحتل المركز الثانى بعد التدخين، فى العوامل المسببة للسرطان، وهذا يشعرنا بمدى خطورتها على صحة الإنسان.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية بعض الأطعمة التى تساهم فى تقوية جهازك المناعى، وتخلصك من السمنة وتقيك من الإصابة بالسرطان ومنها:

1- العديد من الدراسات تنصحك بتناول المشروم، لأنه يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

>2- الجزر: يمكنك إضافته على السلطة أو تناوله مسلوق.

>3- الكرنب .

>4- القرنبيط.

>5- الجرجير.

>6- الأسماك.