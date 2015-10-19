لو عاوز تخس.. تعرف على النظام البروتينى لإنقاص الوزن

أرسلت قارئة تقول: أعانى من السمنة وأريد التخلص منها والتمتع بالوزن المثالى، وقد اتبعت العديد من الأنظمة الغذائية ولم أنجح فيها، ولذا أريد التعرف على نظام غذائى جيد يخلصنى من الوزن الزائد.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة أمال فتحى، استشارى السمنة والنحافة، إلى أن لكل جسم نظام معين للتخلص من الوزن الزائد، ولكن هناك بعض الأنظمة التى تظهر نتائجها بشكل سريع، وأيضا تغير شكل جسمك وتمنحك صحة قوية، ومن أهم تلك الأنظمة النظام البروتينى الذى يتميز بالصعوبة.

وتقدم استشارى السمنة والنحافة النظام البروتينى الذى يقضى على نسبة كبيرة من وزنك الزائد، كما أنه يصلح لجميع انواع الأجسام:

1- وجبة الإفطار: 2 بيضة مسلوقة + 1 توست سن + قطعمة من الجبن خفيف الدهون + كوب من الشاى بالحليب منزوع الدسم وبدون إضافة السكر.

2- وجبة الغداء: يعد طبق السلطة الخضراء هو الجوكر فى هذا النظام، ولذلك يجب الاهتمام بوضع الفجل والجرجير والخس والخيار والفلفل الألوان فى طبق السلطة + قطعة صغير من اللحم الأحمر أو صدر دجاجة مشوى أو مسلوق أو علبة تونة مصفاة من الزين، أو سمكة متوسطة الحجم مشوية + نصف كوب من الحليب منزوع الدسم.

3- وجبة العشاء: 2 بيضة مسلوقة أو علبة تونة مصفاة من الزيت.

كما يمكنك تناول بعض الوجبات الخفيف أثناء شعورك بالجوع بين الوجبات ومنها تناول حبة الخيار، أو فجل أو خس.

وأخيرا تؤكد استشارى السمنة والنحافة أنه يجب على متبعى هذا النظام الغذائى تناول 3 لترات من الماء يوميا، وممارسة المشى لمدة نصف ساعة يوميا.