لمرضى القولون العصبى.. 5 نصائح تجنبك مشاكله

كثير من الأشخاص يعانون من الإصابة بالقولون العصبى، نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، منها الممارسات الغذائية وتناول الأطعمة غير الصحية، مما يسبب حدوث اضطرابات وتعرض مرضى القولون العصبى للكثير من المشاكل الصحية. الأطعمة التى تتسبب فى القولون العصبى

>حول ذلك يقول دكتور أحمد طايع، استشارى أمراض الجهاز الهضمى وعلاج السمنة والنحافة، إن هناك العديد من الممارسات الغذائية التى يتبعها أغلب الأشخاص الذين يعانون من اضطراب بالقولون، وتتسبب فى تهيج القولون ومنها تناول الفول والعدس والفلافل والأطعمة الغنية بالبهارات والحارة، كذلك بعض الخضراوات غير المطهية مثل الخيار والجرجير والجزر أحيانا تثير القولون العصبى عند بعض الأشخاص، إلا أنها تعتبر أحيانا عند بعض الأشخاص علاجا لحالة القولون العصبى. أهم النصائح والإرشادات لتفادى القولون العصبى

>ويستكمل د. طايع قائلا هناك العديد من الإرشادات والنصائح التى ينبغى على مرضى القولون العصبى اتباعها لتفادى التعرض لمشاكل القولون العصبى، وأهمها:

>1)الابتعاد عن التعرض القلق والاكتئاب قدر المستطاع.

>2)الابتعاد عن شرب الكحوليات والإقلاع عن التدخين.

>3) ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

>4)التقليل من تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين مثل القهوة والقهوة سريعة التحضير.

>5)الاهتمام بشرب المياه بصورة كافية للتقليل من حدة الإمساك.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365