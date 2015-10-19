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جائزة سلطان بن خليفة العالمية تعلن الأربعاء أسماء الفائزين

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جائزة سلطان بن خليفة العالمية تعلن الأربعاء أسماء الفائزين جائزة سلطان بن خليفة العالمية تعلن الأربعاء أسماء الفائزين

تعلن مؤسسة سلطان بن خليفة آل نهيان الانسانية والعلمية الاربعاء المقبل اسماء الفائزين في الدورة الثانية من جائزة سلطان بن خليفة آل نهيان العالمية للثلاسيميا في مؤتمر صحفي تحضره مختلف وسائل الاعلام المحلية والعربية والاجنبية في فندق قصر الامارات في العاصمة أبوظبي.

وقال الدكتور محمود طالب آل علي الامين العام للجائزة: إن كافة اللجان انتهت من تقييم الاعمال المقدمة محليا وعربيا وعالميا بعد يوم كامل من العمل المتواصل نظرا لقوة المواضيع المقدمة والتنافس الكبير للفوز بجوائزها القيمة، لافتا الى أن سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة امر بعد انتهاء الدورة الاولى عام 2013 برفع قيمة الجائزة في الدورة الثانية بنسبة 30% لتصبح 1.2 مليون درهم.

وقال إن المؤسسة تلقت مئات المشاركات في فئات الجائزة التي تشمل 3 فئات هي الدولية والعربية والمحلية، التي تضم 19 فرعا، حيث ستعقد الجائزة المؤتمر العربي الأول لـ«الثلاسيميا» وأمراض الدم في أبوظبي، خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر المقبل.

وعلى مستوى الجوائز العربية، أوضح الدكتور طالب أنها تنقسم الى جائزة البحث العلمي المتميز في مجال الثلاسيميا وجائزة مركز الثلاسيميا المتميز وجمعية الثلاسيميا المتميزة، وأفضل مشروع توعوي، وأفضل بحث علمي منشور، والمريض المتميز، وأهالي المرضى المتميزين.

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