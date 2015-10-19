أنظمة إنذار إلكترونية لحماية طلبة مركز دبي للمعاقين

كشفت وفاء حمد بن سليمان، مدير إدارة رعاية وتأهيل المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية، لـ «البيان»، عن خدمات جديدة قدمتها إدارة الدفاع المدني في دبي، تختص بتأمين وسلامة المعاقين، تضمنت نظام تتبع إلكتروني «sos» يمكِّن ذوي الاحتياجات الخاصة من الإبلاغ عن أي مخاطر يواجهونها..

بالإضافة إلى أنظمة لمواجهة حرائق المباني، سيتم تركيبها في مركز دبي للمعاقين فور اعتماد نتائجها، تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، بهدف توفير بيئة آمنة لشريحة مهمة من المجتمع.

مسؤولية

وقالت عفاف جاسم مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء في «دفاع مدني دبي» إنه انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية التي تعمل عليها الإدارة تجاه فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، سيتم توفير نظام للتتبع الخاص بالمعاقين(sos)، يستطيع من خلاله المعاق إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالمشكلة أو الخطر الذي يواجهه، عبر إطلاق إشارات تحذيرية، من أجل التدخل السريع واحتواء ذلك عبر فرق متخصصة للتعامل مع هذه الحالات.

تعزيز الحماية

وأضافت أن هذا النظام الجديد مرتبط معلوماتياً بين غرفة العمليات وأسرة المعاق، كما أنه تم تحديد فئة عمرية معينة من ذوي الاحتياجات، الذين يستطيعون التعامل مع هذه التقنية الجديدة، للتأكد من استخدامها بطريقة آمنة وسليمة، لافتة أن بإمكان غرفة العمليات التدخل بسرعة، في حال تلقي بلاغ بوجود خطر ما يواجه المعاق في أي موقع يوجد به..

مؤكدة أن ذلك من شأنه توفير الوقت للتدخل السريع، فضلاً عن تعزيز الحماية لفئة قد لا تستطيع التعامل بشكل آمن تجاه ذلك.

نتائج

وتطرقت جاسم إلى خدمة أخرى سيتم الاستعانة بها فور اعتماد نتائجها، من خلال توفير نظام وقائي خاص للمنشآت والمباني التي يوجد بها المعاقون لمواجهة نشوب الحرائق..

حيث يعمل الجهاز الجديد الذي يعد الأول من نوعه عالمياً، على إطفاء الحريق لحظة نشوبه، وتعتمد فكرته على توفير شريحة إلكترونية مرتبطة بالإدارة، يمكنها معرفة وتوقع مكان الحرائق، والتعامل معها من خلال تقنية خاصة حديثة، موضحة أنه سيتم تركيب هذا النظام في مركز دبي لرعاية وتأهيل المعاقين، كبادرة مجتمعية لرعاية هذه الشريحة من أبنائنا.

وأوضحت أن إدارة دفاع مدني دبي تعمل حالياً على تأهيل 20 % من مسؤولي وموظفي الإدارات وموظفي خدمة العملاء في مراكز الإطفاء وتلقي دورات تأهيلية لتعلم لغة الإشارة، وكيفية التعرف إلى أصحاب الإعاقة وسبل التعامل معهم، بهدف رفع كفاءة الموظفين في التعامل مع هذه الشريحة المجتمعية، مبدية سعادتها للتعاون المثمر بين الإدارة ووزارة الشؤون الاجتماعية.

إجراءات تأمينية

أكدت وفاء بن سليمان أن إدارة المعاقين تعمل بشكل دائم على توفير وتهيئة جميع الظروف والإجراءات التأمينية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، التي تحتاج رعاية واهتماماً خاصاً، سواء داخل مؤسسات الرعاية، وصولاً لمنازلهم، من خلال توفير إجراءات واحتياطات تأمينية تسمح بإخلائهم بسهولة ويسر وبطريقة صحيحة منعاً لتعرضهم لأي سوء..

مشيرة إلى أن هناك تعاوناً دائما مع جميع الجهات المعنية بالدولة، انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية لها تجاه هذه الشريحة، للاستفادة من كل التقنيات الجديدة والحديثة التي تضيف لما هو موجود من تعزيزات تأمينية لهم.