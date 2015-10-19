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عزة النعيمي تزور دار رعاية المسنين في عجمان

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عزة النعيمي تزور دار رعاية المسنين في عجمان عزة النعيمي تزور دار رعاية المسنين في عجمان

اطَّلعت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية بعجمان على أحوال كبار السن واطمأنت على حالتهم الصحية وتعرفت على احتياجاتهم الضرورية خلال زيارتها لدار رعاية المسنين بعجمان التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية تزامنا مع اليوم العالمي للمسنين.

وأكدت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي التي تعرفت أيضا على احتياجات الدار أهمية جهود إدارة دار المسنين والعاملين فيها وإشرافهم بصورة ناجحة وتبنيهم مبادرات مهمة لتحسين مستوى الاستفادة منها، لافتة إلى سعي المؤسسة لتوطيد صلتها مع أفراد المجتمع خاصة كبار السن لإدخال الفرح على نفوسهم وورعايتهم مع الدعم المادي والمعنوي.

وأشارت الى أن المؤسسة ستعمل على توفير الاحتياجات الأساسية للفئات المستفيدة منها كالأجهزة الطبية والعلاجية وغيرها.

 

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