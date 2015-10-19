تدشين أول مدينة افتراضية مجتمعية متحركة

تزامناً مع اليوم العالمي للكوارث الطبيعية، وفي بادرة مبتكرة من مبادرة زايد العطاء والمؤسسة الوطنية للتدريب «تدريب» ومقرها مدينة مصدر، دشنت أول مدينة مجتمعية افتراضية تدريبية متحركة في المنطقة بهدف إيجاد بيئة مبتكرة وتقنيات متنقلة لتطوير مهارات الكوادر البشرية محلياً وعالمياً في مجال السلامة والأمن وإدارة الكوارث..

وتأهيل كوادر وطنية على مستوى عال من المهارات الميدانية من خلال تبني أفكار مبتكرة وحلول عملية وبرامج تدريبية تخصصية، وضمن منهج معتمد وبإشراف خبراء محليين وعالميين من أبرز الجامعات والمراكز العالمية، وبشراكة مع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة وغير الربحية.

وقال الدكتور عادل الشامري، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، إن المدينة الافتراضية المتحركة للسلامة والأمن وإدارة الكوارث أطلقت في إطار برنامج الإمارات للجاهزية المجتمعية «جاهزية»، الذي دشن مسبقاً عام 2007 لتدريب الشباب في مجال السلامة والأمن وإدارة الكوارث وإعدادهم علمياً وعملياً لتأهيلهم وتمكينهم في خدمة المجتمعات افتراضيا وميدانياً محلياً وعالمياً.

وأكد أن برنامج جاهزية المجتمعي استطاع خلال السنوات الماضية من تدريب ما يزيد على 10 ألف كادر من منتسبي المؤسسات الحكومية والخاصة وفق أفضل المعايير العالمية لزيادة استعداداتهم وجاهزيتهم للاستجابة للطوارئ والكوارث.

وسيتم توفير أفضل سبل التدريب الميداني والافتراضي باستخدام تقنيات التدريب بالمحاكاة والحافلات المتحركة.

قال الدكتور عادل الشامري، التدريب يمثل ضرورة وطنية، وبالتالي، فإن على كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، أن تنظر إليه باعتباره مسؤولية جماعية. ويكمن الهدف في تبني برنامج ناجح لتطوير وإعداد الكفاءات الوطنية، من خلال الانسجام ما بين الاحتياجات، والاستعداد للمشاركة الفعالة لكافة الجهات المعنية.

منهجية التدريب

وأكد أن جاهزية تقوم بإعداد المشاركين لمواجهة المواقف في عالم الواقع، وذلك باستخدام جرعات تدريبية تفاعلية ذات جودة عالية ونتائج مثبتة، وتقوم بتدريس الأساليب العملية التي يمكن تطبيقها على الفور في حالات الكوارث. و

يتم استغلال مختلف الأدوات والمواقف، لتوفير بيئة تدريبية مبتكرة وخلاقة، من خلال المحاضرات ودراسة الحالات والتدريب العملي الذي يستند على سيناريوهات واقعية ورش العمل والندوات والتدريب عبر شبكة الإنترنت ووسائل التقييم الذاتي، واستخدام التقنيات الافتراضية، ولفيديو وتقمص الأدوار، إضافة إلى المناقشات الجانبية والمناقشات الجماعية.

تقنيات

ونوه بأن جاهزية تقوم، وبفضل استخدام أحدث التقنيات في مجال معدات وتجهيزات المحاكاة الفريدة المستخدمة في التدريب، بتوفير تدريب متخصص، وحلول استشارية مناسبة لأي قطاع أو لأي سيناريو محتمل. ويمكن تصميم مزيد من السيناريوهات، لتعكس المتطلبات الخاصة بكل عميل وبيئة أعماله وعملياته ونشاطاته والمخاطر الفعلية المعرض لها، وبالتالي، إضفاء الواقعية على أي نشاط تدريبي.

ويتمثل الهدف الرئيس من التدريب، الذي تقدمه جاهزية، في تزويد المتدربين بالمعرفة وبالمهارات والكفاءات الملائمة التي تمكنهم من وضع استراتيجيات استجابة ووقاية خاصة بحالات الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث، وذلك لتقليل الآثار السلبية في نشاطات والتزامات وسمعة الجهة أو المؤسسة.

وأكد أنه تم توقيع اتفاقية شراكة مع عدد من المؤسسات المحلية والعالمية، لتفعيل التعاون المشترك في مجال الخدمات المجتمعية، وتدريب الكوادر البشرية من مختلف الفئات، لتأهيلهم ليكونوا قياديين في مجال التنمية المجتمعية.

شراكة

وقال إن برنامج جاهزية يعتبر، إحدى مبادرات برنامج «شراكة»، الذي أطلقته مبادرة زايد العطاء مؤخراً، بهدف إيجاد آلية للشراكة المجتمعية المستدامة بين مؤسسات الدولة.

وثمن الدور الريادي للمؤسسة الوطنية للتدريب «تدريب»، في مجال نشر ثقافة وفكر العمل التطوعي المجتمعي، من خلال تأهيل الكوادر الوطنية، مشيراً إلى أن برنامج جاهزية، سيعمل بإشراف فريق عمل من مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة وغير الربحية، في نموذج مميز للشراكة المجتمعية المستدامة..

مؤكداً أنها تعنى بتطوير الكوادر في مجال التطوع والتدريب، على أعماله في مختلف المراحل المبتدئة والمتوسطة والمتقدمة، بما في ذلك عمليات تدريب الأفراد في مختلف الفئات، إضافة إلى المؤسسات والهيئات المختلفة.

مهارات

وأكد على أهمية تبني مؤسسات الدولة للمبادرات التطوعية، مثمناً دور المؤسسة الوطنية للتدريب خلال السنوات الماضية، في مجال تطوير مهارات الكوادر محلياً وعالمياً، مشيراً إلى أن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، تشكل نموذجاً للشراكة المجتمعية المستدامة.

تعاون

أشار الدكتور عادل الشامري إلى أن برنامج جاهزية المجتمعي، يعد أولى ثمار التعاون المشترك بين مبادرة زايد العطاء والمؤسسة الوطنية للتدريب «تدريب»، وأن فريق العمل المشترك، سيعمل على وضع الخطة التدريبية التي سيتم تنفيذها بإشراف خبراء محليين وعالميين، حيث سيتم منح المشاركين شهادات إنجاز معتمدة.