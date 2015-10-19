طوابع إماراتية بطريقة «برايل»

أصدرت مجموعة بريد الإمارات، للمرة الأولى في تاريخها، مجموعة من الطوابع البريدية بطريقة «برايل»، من فئة واحدة، بمناسبة يوم «العصا البيضاء العالمي»، الذي صادف يوم 15 أكتوبر، للتأكيد من خلالها على ضرورة تقديم مكتسبات جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، والتركيز على قدرات هذه الفئة من المكفوفين، وإمكاناتهم وطاقاتهم المتفاوتة، وضرورة دمجهم في المجتمع.

ويحمل الطابع التذكاري شعار «دولة الإمارات معكم»، بلغات مختلفة، وكذلك بطريقة «برايل»، للتعبير عن التضامن مع المكفوفين.. ويمكن للمكفوفين التعرف إلى الطابع الذي صدر بفئة 3 دراهم، عن طريق اللمس باستخدام لغة «برايل».

وقال المدير التنفيذي التجاري بمجموعة بريد الإمارات، إبراهيم بن كرم، إن مجموعة بريد الإمارات، تعد أولى الجهات الاتحادية المطلقة لمبادرة إصدار دليل الخدمات بلغة «برايل» على مستوى دولة الإمارات، كما تعد هذه المبادرة، إضافة عالمية في مجال الخدمات البريدية التي تقدمها المجموعة.

قدرات

وأشار إلى أن إصدار طابع بطريقة «برايل»، تهدف إلى تسليط الضوء على قدرات الأشخاص ضعاف البصر، وكذلك على ضرورة اندماجهم في المجتمع، من خلال التفاعل عن قرب معهم، معرباً عن سروره بدعم قضية المكفوفين، الذين يمكن دمجهم في المجتمع بسهولة، لأنهم لا يعانون من أي مشاكل عقلية.

ويتم إصدار هذا الطابع، بالتنسيق مع جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، ومطبعة المكفوفين التي تديرها مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصّة، وقد قامت مجموعة بريد الإمارات، بإهداء الطابع إلى رئيس جمعية الإمارات للمكفوفين، عادل الزمر، عشية إطلاق الطابع رسمياً في 14 أكتوبر الجاري.