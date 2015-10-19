بيسيرو لـ في الجول: لم أشاهد مثل جمهور الأهلي في حياتي.. وغالي رائع

أبدى جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي إعجابه باستقبال الجماهير في ملعب مختار التتش يوم الأحد في أول أيامه داخل القلعة الحمراء.

وكان آلاف قد احتشدوا في مدرجات التتش للاحتفال بكأس السوبر وتوجيه بعض الرسائل عقب الفوز على الزمالك 3-2. وطالبوا اللاعبين ببطولة الدوري.

وقال بيسيرو لـFilGoal.com يوم الأحد: "لم أشاهد في حياتي جمهورا مثل الذي حضر اليوم مران الفريق".

ودرب بيسيرو أندية جماهيرية مثل سبورتنج لشبونة وبراجا وعمل كمدرب مساعد في ريال مدريد.

وأضاف "الجمهور كان مثاليا وشجع اللاعبين وسيكون دافعا قويا لي وللفريق في المباريات المقبلة".

ويبدأ الأهلي الدوري المصري يوم الخميس ضد طلائع الجيش تحت القيادة الفنية من بيسيرو.

وأبدى بيسيرو إعجابه بقائد الفريق حسام غالي قائلا: "غالي رائع.. هو قائد بحق وهذا ما ظهر في مباراة الزمالك".

وأتم "أيضا شريف إكرامي ورامي ربيعة ظهرا بمستوى رائع أمام الزمالك، فالحارس نجح في صد ركلة جزاء كانت ستغير شكل المباراة تماما".

وأهدر محمود كهربا جناح الزمالك ركلة جزاء صدها إكرامي كانت ستجعل نتيجة المباراة 2-0 لصالح الفريق الأبيض.