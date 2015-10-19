رمضان صبحي يكشف .. حديث زيزو الذي أزاح ضغوط لاعبي الأهلي قبل لقاء الزمالك

كشف رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي عن حديث عبد العزيز عبد الشافي زيزو مع لاعبي الفريق قبل لقاء الزمالك والذي "أزاح من عليهم ضغوط كثيرة".

الأهلي فاز على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين في السوبر المصري ليتوج بطلا للمسابقة.

ودخل المارد الأحمر اللقاء بضغوط خسارة لقبي الدوري والكأس لصالح الغريم التقليدي الزمالك والخروج من الكونفدرالية.

وتحدث رمضان صبحي عن ما حدث قبل لقاء القمة قائلا: "عبد العزيز عبد الشافي عقد اجتماعا معنا وكان أحد أهم الأسباب التي زاحت الضغوطات عن كل لاعبي الفريق".

وأضاف في تصريحات عبر قناة الأهلي "قال لنا: ليس عليكم أي ضغوطات. لاعب الأهلي سيظل لاعب الأهلي الذي يهتف له ويثق به الجماهير".

وأكمل حديثه قائلا: "وطلب مننا أن نلعب مباراة الزمالك للمتعة. ليس لإثبات أي شيء بل لممارسة لعبكم الطبيعي ومن أجل المتعة".

وأردف متحدثا عن ما قاله زيزو للاعبي الأهلي "من يريد اللعب بالكعب ليلعب. فليتمتع الجميع".

وأتم "تلك الكلمات غيرت تماما من نفسية جميع اللاعبين قبل المباراة".