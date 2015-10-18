بالفيديو - 6-2 .. لأول مرة نيوكاسل يفوز في إنجلترا والسبب ' سوبر هاتريك ' فاينالدوم

(إفي): تذوق نيوكاسل طعم الانتصارات للمرة الأولى هذا الموسم بعدما افترس نورويتش سيتي بسداسية مقابل هدفين يوم الأحد ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميير ليج".

وأقيم اللقاء على ملعب "سانت جيمس بارك" معقل فريق نيوكاسل.

وكان نجم اللقاء الأول لاعب الوسط الهولندي جيورجينيو فاينالدوم الذي أحرز أربعة أهداف "سوبر هاتريك".

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل عبر فاينالدوم بعد مرور ربع ساعة على بداية المباراة، ولكن جاء رد الضيوف سريعا بعد ست دقائق عبر الكونجولي ديوميرسي مبوكاني.

وعاد النجم الهولندي لزيارة شباك نورويتش من جديد في الدقيقة 26 من نفس الشوط، ثم تبعه النجم الإسباني آيوزي بيريز بالهدف الثالث في الدقيقة 33 ، قبل أن يرد ناثان ريدموند سريعا بهدف تقليص الفارق للضيوف بعدها بدقيقة.

وفي الشوط الثاني، وسع المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش النتيجة لنيوكاسل في الدقيقة 64 ، قبل أن يعود المتألق جيورجينيو ويسجل هدفين في الدقيقتين 66 و86.

وبهذا الانتصار العريض يرتفع رصيد نيوكاسل إلى 6 نقاط في المركز الثامن عشر، بينما تجمد رصيد نورويتش سيتي عند 9 نقاط في المركز السادس عشر.

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