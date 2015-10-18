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«التحالف العربي» يحكم قبضته في تأمين سواحل اليمن

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«التحالف العربي» يحكم قبضته في تأمين سواحل اليمن «التحالف العربي» يحكم قبضته في تأمين سواحل اليمن

أفراد من قوات التحالف يأمنون سواحل اليمن

تتابع  الشفن العسكرية  التابعة لدول التحالف العربي فرض حظر على السواحل اليمنية لمنع وصول أي امدادات عسكرية إلى ميليشيات الحوثي وصالح.

وكثفت القطعات البحرية للتحالف، من دورياتها في المياه الإقليمية اليمنية للتصدي لأي محاولة تهريب إلى قوات الحوثي و صالح، وذلك بعد تزايد عدد السفن المحتجزة التي كانت تحمل أسلحة وعتادًا إلى ميناء الحديدة والمخا، بحسب ما ذكرته “سكاي نيوز عربية” .

ويسعى التحالف إلى تأمين وصول آمن للمساعدات الإنسانية إلى اليمن، في ظل مهمة ليست سهلة لتأمين السواحل البحرية، إذ يبلغ طول السواحل أكثر من 2000 كيلو مترًا، لكن القوات البحرية العربية تسيطر على المواقع الحيوية.

وأرسلت دولة الإمارات سفينة الظفرة للمشاركة في عملية تأمين الساحل ضمن القوة البحرية العربية، إلى جانب القطع البحرية لدول التحالف باتجاه مضيق باب المندب والمياه الإقليمية اليمنية بطلب من الشرعية لفرض حظر بحري.

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