محمد بن زايد يعيد تشكيل اللجنة المشتركة للسلامة المرورية في أبوظبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بإعادة تشكيل اللجنة المشتركة للسلامة والحلول المرورية في إمارة أبوظبي برئاسة رئيس دائرة النقل .

ونص القرار على عضوية كل من وكيل دائرة الشؤون البلدية و وكيل دائرة النقل ومدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ومدير مديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وتتبع اللجنة ماليا وإداريا دائرة النقل وتختص ببحث ودراسة أسباب المشاكل المرورية في مدينة أبوظبي من كافة جوانبها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقتراح الحلول المناسبة للقضاء عليها ورفعها إلى المجلس التنفيذي.