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غرفة عمليات محافظة مطروح: نسب التصويت 14.3% فى اليوم الأول

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غرفة عمليات محافظة مطروح: نسب التصويت 14.3% فى اليوم الأول غرفة عمليات محافظة مطروح: نسب التصويت 14.3% فى اليوم الأول
أكد السيد الإمام سكرتير عام محافظة مطروح، ورئيس غرفة العمليات، أن نسبة التصويت فى اليوم الأول بلغت 14.3% بإجمالى 32313، حيث بلغ نسبة التصويت بمدينة مرسى مطروح 10% بإجمالى 11906، بينما بلغ عدد الأصوات بمدينة الحمام 17.75% بإجمالى 7257.

وفى مدينة العلمين بلغت النسبة 21.7% بإجمالى 1040، وفى مدينة الضبعة بلغ نسبة التصويت 17.5% بإجمالى 4259، وفى مدينة النجيلة بلغت نسبة التصويت 12% بإجمالى 1041 وفى مدينة برانى بلغت نسبة التصويت 18.91% بإجمالى 2394، وفى مدينة السلوم بلغت نسبة التصويت 31.9% بإجمالى 2431، وفى مدينة سيوة بلغت نسبة التصويت 16.37 % بإجمالى 1985 صوت انتخابى.

وأكد محافظ مطروح ، أن غرفة العمليات لم تتلق أى شكاوى وتم غلق جميع اللجان الانتخابية فى الموعد المحدد لها دون أى مشاكل.

وناشد المحافظ أهالى مطروح على ضرورة زيادة الاقبال فى اليوم الثانى واختيار أفضل من سيمثل المحافظة ويعبر عن نبض وأمال وطموحات كافة أبناء المحافظة بعيداً عن العصبية ، والتأكيد على أن تسعى إلى مستقبل أفضل بفكر ووعى أبنائها ومن سيمثلونهم فى البرلمان القادم وما يتم إقراره من تشريعات وقوانين .
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