مطرانية مغاغة: لم نتدخل بالانتخابات والمنشورات الموزعة باسمنا "ادعاء كاذب"

أصدر القمص أغاثون طلعت، وكيل مطرانية مغاغة والعدوة، للأقباط الأرثوذكس، بيانًا تعقيبًا على ما تردد عن توزيع أوراق بأسماء المرشحين صادرة من الكنيسة.

وقال وكيل المطرانية في البيان: "علمت المطرانية إنه فى بعض الأماكن بمركزى مغاغة والعدوة يتم توزيع أوراق بأسماء بعض المرشحين على أنها صادرة من الكنيسة، وهذا ادعاء كاذب لا صحة له على الإطلاق، ولا نعلم مصدر هذه الأوراق".

وتضم 587 مركزًا انتخابيًا بدوائر المحافظة والبالغ عددها 9 دوائر، ويبلغ عدد اللجان الفرعية 1467 لجنة، لاستقبال 2 مليون و974 ألفًا و649 ناخبًا في الانتخابات البرلمانية، ويبلغ عدد المرشحين 251 مرشحًا منهم 160 مرشحًا مستقلاً و91 مرشحًا للأحزاب.

>