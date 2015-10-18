بالصور - حشد جماهيري وتحية لزيزو وسخرية من قائد الزمالك في مران الأهلي

وصل البرتغالي مانويل جوزيه إلى القاهرة يوم الأحد للظهور ضيفا في أحدى البرامج التليفزيونية. ولكن كواليس وصول جوزيه كانت مليئة باللحظات الكوميدية ويكشفها FilGoal.com.

جوزيه وصل إلى القاهرة عصر يوم الأحد ويستعد لتصوير حلقات جديدة مع برنامج (صاحبة السعادة) الذي تقدمه الفنانة المصرية سعاد يونس ويعرض على قناة CBC.

أسم مانويل جوزيه طرح بقوة للعودة من جديد إلى مصر لتولي تدريب النادي الأهلي خلفا لفتحي مبروك ولكن في النهاية تم الاستقرار على البرتغالي الأخر جوزيه بيسيرو.

ويكشف FilGoal.com كواليس كوميدية في وصول جوزيه إلى القاهرة.

تصادف موعد خروج مانويل جوزيه من مطار القاهرة من موعد وصول الرباعي هشام حفني وشادي محمد ومحمد عمارة وخالد بيبو. الرباعي الذي ساند الأهلي من الإمارات في لقاء السوبر.

وتقابل جوزيه مع الرباعي واستمروا معا لدقائق أمام بوابة مطار القاهرة. قبل أن يأتي الموقف الأكثر كوميدية.

جوزيه تطرق في الحديث عن محمود طاهر رئيس النادي الأهلي وبالتحديد عن تصريح "لم نتعاقد مع جوزيه بسبب السن" وقال البرتغالي لرباعي الأهلي: نعم نعم أنا الآن راجل عجوز.

قبل أن يمشي أمام الرباعي بطريقة الرجل العجوز وسط ابتسامات وضحك الجميع.

ثم قال جوزيه: "على الرغم من كل تلك السخرية التي تعرضت لها ولكني بالتأكيد أتمنى التوفيق للنادي الأهلي دوما وأعشق النادي".

لينتهي اللقاء بين جوزيه ورباعي الأهلي بالأحضان وسط ضحك الجميع وتمني التوفيق الدائم للنادي الأهلي.

وبدأ بيسيرو رسميا مهمته مع النادي الأهلي وخاض أول مران له مع الفريق وسط حضور الجماهير.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الخميس في افتتاح مباريات الفريق بالدوري المصري.

شاهد صور وصول جوزيه وحديثه مع رباعي الأهلي

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