مرتضى منصور يعقب على ' وقفة ' رمضان صبحي

عقب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على "وفقة" رمضان صبحي على الكرة خلال لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك.

الأهلي فاز على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين في السوبر المصري ليتوج بطلا للمسابقة.

وشهدت المباراة أحداث مثيرة في الشوط الثاني. رمضان صبحي يكرر وقفته على الكرة وحازم إمام يدخل الملعب للاشتباك مع اللاعب واشتباكات بين لاعبي الفريقين.

شاهد - اشتباكات بين الأهلي والزمالك بسبب رمضان صبحي وحازم إمام

وعن ما حدث أكد مرتضى منصور إنه "إذ كان رمضان صبحي لاعبا في النادي الزمالك لعاقبته على ما فعله".

وأوضح " ما فعله قلة أدب وسوء سلوك، وكان من الممكن أن يؤدي إلى كارثة".

وعن تدخل حازم إمام في الأزمة قال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية " ما فعله حازم إمام أيضا غير مقبول، فما شأنك بوقوف رمضان صبحي على الكرة".

وأكمل حديثه قائلا: " هذه الحركة لا تليق بناد كبير مثل الأهلي. ولكن رمضان صبحي لا يزال صغيرا في السن، والمهارة أن تراوغ المنافس بطريقة معينة، وليس بالوقوف على الكرة".

وعن العقوبات التي أعلنها اتحاد الكرة أتم رئيس الزمالك حديثه قائلا: " كان ينبغي إيقاف رمضان صبحي مباراتين كما فعلت لجنة المسابقات مع حازم إمام. لأن ما فعله يدرج في اللائحة على أنه سوء سلوك مثل نزع قميص الحكم من الشورت".