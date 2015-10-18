صورة - لاعبو الزمالك يحتلفون مع فيريرا بـ ' تورتة '

حرص لاعبو الزمالك على الاحتفال مع البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، بعدما تراجع مرتضى منصور رئيس النادي عن فكرة رحيله.

الزمالك قرر استمرار فيريرا بعدما أكد مرتضى أكثر من مرة أنه لن يكمل مهمته مع الفريق بعد خسارة مباراة السوبر من الأهلي.

وانتهت الأزمة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بعد اجتماع مرتضى منصور بفيريرا ووكيله.

وأحضر لاعبو الزمالك تورتة للاحتفال بفيريرا في مران اليوم، وكان على رأسهم حازم إمام قائد الفريق وعمر جابر ومحمود عبد المنعم "كهربا".

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة يوم الأربعاء في الجولة الأولى من الدوري المصري.