«المال» و«السبح» و«الأعشاب».. مخالفات اليوم الأول لانتخابات النواب

تقرير|| محمد الموجي ونانيس البيلي

في تمام الساعة الـ 9 من مساء 18 أكتوبر، داخل 14 محافظة، أغلقت مقار لجان الانتخابات البرلمانية أبوابها أمام الناخبين، معلنة انتهاء عملية التصويت خلال اليوم الأول بانتخابات مجلس النواب 2015، وبين «المال»، «السبح»، «الوجبات الغذائية» و«الأعشاب العلاجية» رصدت وكالة “أونا” للأنباء أبرز المخالفات التي شهدها اليوم الأول:

- المال السياسي

استحوذ المال السياسي على نصيب الأسد من حجم المخالفات التي شهدها اليوم الأول من الانتخابات، وأفاد مراسل وكالة أنباء “أونا”، بإلقاء قوات الأمن، القبض على مجموعة من أفراد حملة “أسماء حكيم” المرشحة عن دائرة العمرانية بمحافظة الجيزة من أمام مدرسة أحمد زويل بالعمرانية، وذلك بسبب وقوف “ميكروباص” تابع لأنصار المرشحة أمام اللجنة، ومعلق عليه بوسترات دعائية للمرشحة، ووجود “أموال” يقدمها أنصار المرشحة للناخبين كرشاوى انتخابية.

وذكر مراسلنا أنه تم تحرير 4 محاضر توجيه للناخبين بالمنيا، حيث تلقت مديرية أمن المنيا، شكاوى بقيام بعض المرشحين بتوجيه الناخبين خارج اللجان بقرى زهرة، والمطاهرة، وبني حماد، كما تم ضبط والد مرشح عن حزب النور يوجة الناخبين خارج اللجنة، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

ووفقًا لما ذكره مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف حول سير العملية الانتخابية، فقد قام المرشح أحمد مرتضي منصور -مرشح «المصريين الأحرار» عن دائرة الدقي والعجوزة- باستخدام المال السياسي لشراء صوت الناخبين، إلا أنه نفى الأمر، مشيرًا إلى أنه قد يكون مكيدة من أنصار الإخوان والحزب الوطني.

وذكر مراسلنا في محافظة الأقصر، إن شقيق أحد المرشحين، استخدم المال السياسي للحصول على أصوات الناخبين، بل افتعل أكثر من أزمة أمام لجان مدرسة نجع الجسر وجزيرة أرمنت وحاجر قرية الضبعية بدائرة القرنة، لإيقاف عملية التصويت.

- وجبات غذائية

أفاد مراسل وكالة أنباء “أونا”، بقيام أحد المرشحين ويدعى “أحمد حبيب ” عن دائرة العمرانية، بتوزيع “وجبات غذائية” علي الناخبين أمام إحدى اللجان الانتخابية بمدرسة أحمد زويل بالعمرانية بمحافظة الجيزة، لشراء أصوتهم لصالحه.

- أعشاب علاجية

كشف بيان لمركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، حول سير العملية الانتخابية، عن قيام المرشح “سعيد حساسين” في دائرة كرداسة بالجيزة، بتوزيع “أعشاب علاجية” من إنتاجه علي السيدات كرشاوى عينية .

- “سبح” و”سجاجيد صلاة”

كشف بيان لمركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، حول سير العملية الانتخابية، عن قيام المرشح “سعيد محمد سعيد أبو كوع” عن دائرة كفر طهرمس، فردي مستقل بتوزيع “سبح” و”سجاجيد” صلاة علي الناخبين و”جلابيب سمراء” و”مواد تموينية” علي الناخبات.

- “لاب توب” و”بوسترات”

أفاد مراسل وكالة أنباء “أونا”، بوقوع مخالفات أمام عدد من اللجان الانتخابية بالهرم والعمرانية وبولاق الدكرور‎، حيث قام أنصار المرشحين باستخدام “الاب توب” لتعريف الناخبين برقم لجنتهم الانتخابية وتسهيل الأمر عليهم وكذلك توجيههم لانتخاب مرشح بعينه، بجانب تعليق لافتات المرشح على “ترابيزة”، كما قام أحد مندوبي مرشح عن دائرة العمرانية بمحافظة الجيزة بتوجيه الناخبين للتصويت للمرشح نفسه بحمل بوسترات دعائية له.

وذكر مراسلنا أن قوات الجيش والشرطة المكلفة بتأمين اللجان الانتخابية بمدرسة ترعة أصفون الابتدائية بدائرة إسنا جنوب الأقصر تحفظت علي اثنين من أنصار أحد المرشحين لقيامهما بتوجيه الناخبين للتصويت لصالح مرشح بعينه عن طريق “لاب توب” والتسهيل على الناخبين بالاستعلام عن أماكن لجانهم الانتخابية.

- نقل الناخبين بـ”الميكروباص”

وداخل عدد من لجان دائرتي أرمنت والقرنة، غرب الأقصر، نشبت مناوشات بين المرشحين وبعضهم البعض، وامتد الأمر إلى مؤيديهم فى محاولة للتأثير على الناخبين، كما شهدت دوائر أرمنت وإسنا والأقصر، قيام بعض المرشحين باستخدام السيارات “الميكروباص” لنقل الناخبين إلى مقار اللجان وتقديم بطاقات دعائية لهم بالقرب من الجان لتوجيههم نحو التصويت لهم.

- التوك توك والأطفال وسيلتان للدعاية

وفي محيط المقار الانتخابية بإمبابة لعب الـ «توك توك» دورًا كبيرًا في اختراق الصمت الانتخابي، حيث حمل لافتات وصورعدد من المرشحين، بالإضافة إلى استخدام مكبرات الصوت لدعوة الناخبين لا ختيار مرشح بعينه، وقام بعض الأطفال بتوزيع كروت دعاية على المارة، وأفاد مراسلنا أنهم أقروا حصولهم على مبالغ مالية مقابل ذلك.