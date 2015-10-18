بالصور .. مدير سلاح الحرب الكيمائية يتفقد اللجان الانتخابية ببني سويف

قام اللواء السيد حسين البوص، مدير سلاح الحرب الكيماوية، بتفقد اللجان الانتخابية بمحافظة بني سويف وزار مدرسة خاتم المرسلين الإسلامية بشارع الشيخ محمد متولي الشعراوي، والتقى مع مستشار اللجنة عبد الرحيم القاسم محمد واطمئن منه على التواجد الأمني داخل اللجنة وسير العملية الانتخابية وشاهد مدير سلاح الحرب الإلكترونية الأماكن المخصصة للناخبين ووجود مقاعد داخل فناء المدرسة للناخبين لانتظار دورهم للتصويت.

وقال اللواء البوص، إن مصر تعيش اليوم عصر ديمقراطية جديد وتنفيذ وعود الشعب المصري في خارطة الطريق والقوات المسلحة درعًا للشعب في الحفاظ على الديمقراطية وترسيخ مبادئها.