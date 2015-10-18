مواطن يمزق بطاقة اقتراع زوجته بالفيوم لاختيارها مرشح لا يرغب فيه

قام مواطن بتمزيق بطاقة اقتراع زوجته، داخل اللجنة الانتخابية بمدرسة بنات مركز أبشواي بالفيوم، لاختيارها مرشح لا يرغب فيه.

قام المستشار رئيس اللجنة، باستدعاء قوات التأمين، وقاموا بتحرير محضر ضد المواطن ويدعى حمدى. ر . ع، مقيم بمدينة أبشواي، لقيامه بتمزيق بطاقة اقتراع زوجته بعدما قامت باختيار مرشح لا يرغب فيه.

وبسؤال الزوجة أكدت أنها وزوجها دخلا للجنة للتصويت، وأمسك كلا منهما بورقته، فذهبت زوجته للاقتراع وعادت لتضع الورقة فى الصندوق، فسألها عن المرشح الذي اختارته، فأبلغته، فغضب وانتزع الورقة منها ومزقها.