ضابط يطلق أعيرة نارية في الهواء لإنهاء مشادة كلامية بين ضابط شرطة و أخواني بقنا‎

أطلق ضابط بالقوات المسلحة والمكلف بحراسة إحدي اللجان الانتخابية بمركز قوص عدد من الطلقات النارية لإنهاء مشادة كلامية بين ضابط شرطة و أخواني بسبب قيام الضابط بتسجيل الإقبال بالفيديو وإعتراض الأخير عليه.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارًا بنشوب مشاجرة وإطلاق طلقات نارية بقوص و كشفت التحريات قيام ضابط بالقوات المسلحة بإطلاق عدد من الأعيرة النارية بالهواء لتفريق الناخبين أمام لجنة ” البخايتة ” بقرية الجمالية بمركز قوص لإنهاء مشادة كلامية بين ضابط شرطة و أحد المنتمين لجماعة الأخوان المحظورة بسبب أعتراض الأخير على قيام الضابط بتصوير الناخبين بالفيديو لتوثيق الإقبال بحجة وجود سيدات بين الناخبين، مما نتج عنه توقف اللجنة والتصويت لمدة 30 دقيقة وتم إعادة فتحها بعد إعادة الهدوء إليها.