قرية دشلوط التابعة لمركز ديروط بأسيوط تقاطع الانتخابات

شهدت قرية دشلوط التابعة لمركز ديروط والمعروفة إعلاميًا بقرية التيفود، نظرًا لما أثير مؤخرًا حول تفشي مرض التيفود بالقرية تراجعًا ملحوظ في أعداد الناخبين، حيث قرر الأهالي مقاطعة الانتخابات نهائيًا وعدم الخروج للتصويت لأي مرشح الأمر الذي أثار حفيظة بعض المرشحين.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في هذه الانتخابات والمقيدين بجداول أسيوط يبلغ 2 مليون و349 ألف و 337 ناخباً، وتجرى الانتخابات في 9 دوائر بأسيوط منها 496 مقر انتخابي يشمل 1168 لجنة فرعية وصندوق بكافة أنحاء المحافظة موزعة علي 13 مركز إداري، وحي بالاضافة إلي ندب موظفي المحاكم والنيابات وهيئات ومديريات الخدمات بالإدارة المحلية لمساعدة القضاه المشرفين على تلك اللجان بأسيوط.