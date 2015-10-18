بالصور.. محافظ قنا يتفقد لجنة مدرسة السلام الثانوية والحميدات الابتدائية‎

قام عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، يرافقه عدد من قيادات القوات المسلحة والقيادات الأمنية والتنفيذية بجولة تفقدية للجنة مدرسة السلام الثانوية ولجنة مدرسة الحميدات الابتدائية وعدد من اللجان الأخرى للإطمئنان على سير العملية الإنتخابية والتأكد من توفير كافة وسائل الراحة والأمان للناخبين.

وأعرب الهجان عن سعادته بإقبال المواطنين على اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم، وأشار إلى ضرورة خروج الناخبين مطالبًا الجميع أن يشارك من أجل الوطن والتأكيد على أن مصر تسعى إلى مستقبل أفضل بفكر ووعي أبنائها ومن سيمثلونهم في البرلمان المقبل، وما يتم إقراره من تشريعات وقوانين مؤكدًا أن اجمالي من لهم حق التصويت بقنا بلغ مليون و768 الف و949 ناخب وناخبة موزعين على 7 دوائر انتخابية.

وأضاف محافظ قنا أن غرف العمليات التى تم تشكيلها بالمحافظة والوحدات المحلية لمدن المحافظة التسعة تتلقى أي شكاوي بشأن العملية الانتخابية والعمل على إزالة اسبابها، مشيرًا أن غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية في حالة انعقاد دائم لحين انتهاء عملية التصويت وإعلان النتيجة.

كما طالب رؤساء المدن والقرى بتوفير كل الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية وتوفير سبل الراحة للناخبين عند الإدلاء بأصواتهم.