ضابط جيش يطلق أعيرة فى الهواء لفض مشادة بين الأهالى وشرطى بقوص

شهدت مدرسة البخايتة الابتدائية والتى تضم لجان 106 و107 و108 فى دائرة مركز قوص مشادة كلامية بين الأهالى وضابط شرطة كادت تتطور لاشتباكات ما دفع ضابط القوات المسلحة المسئول عن تأمين اللجنة لإطلاق أعيرة فى الهواء أنهت المشادة.

وأفاد مصدر أمنى بأن المشادة نشبت بسبب تزاحم الناخبين أمام اللجنة والتصويت باللجنة مستمر حتى موعد غلقها فى التاسعة مساء.

يصوت مليون و749 ألفا و602 ناخب فى قنا فى 861 لجنة فرعية ضمن 360 مركزًا انتخابيًا وبإشراف ما يزيد على ألف قاض ومستشار وفق مصدر قضائى.

يتنافس فى دوائر قنا الـسبع 188 مرشحا و4 قوائم هى "نداء مصر والصحوة الوطنية المستقلة وفى حب مصر وائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال" لحصد 15 مقعدا.

يضم قسم شرطة قنا 20 مركزا انتخابيا بـ68 لجنة فرعية تستقبل 45 ألفا و646 ناخبا وناخبة للتصويت، كما يضم مركز قنا 46 مركزا انتخابيا بـ116 لجنة فرعية تستقبل 231 ألفا و528 ناخبا للتصويت، وقسم شرطة 21 مركزا انتخابيا بـ41 لجنة فرعية تستقبل 80 ألفا و450 ناخبا، وقسم شرطة قوص به 55 مركزا انتخابيا تضم 122 لجنة فرعية تستقبل 250 ألفا و566 ناخبا. ويضم قسم شرطة نقادة 27 مركزا انتخابيا بـ56 لجنة فرعية تستقبل 105 آلاف و664 ناخبا، وقسم شرطة فرشوط 21 مركزا بـ50 لجنة فرعية تستقبل 105 آلاف و764 ناخبا وقسم شرطة أبوتشت 63 مركزا انتخابيا بـ127 لجنة فرعية تستقبل 250 ألفا و697 ناخبا وناخبة وقسم شرطة دشنا 34 مركزا بـ101 لجنة فرعية، تستقبل 208 آلاف و107 ناخبين، وقسم شرطة الوقف 9 مراكز انتخابية بـ24 لجنة فرعية تستقبل 49 ألف ناخب، وقسم شرطة نجع حمادى 63 مركزا بـ156 لجنة فرعية تستقبل 322 ألفا و186 ناخبا.

كما يصوت الناخبون لاختيار قائمة من الـ4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى "فى حب مصر" و"ائتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال" و"نداء مصر" و"كتلة الصحوة الوطنية المستقلة".

ويضم قطاع الصعيد محافظات "الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان الفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر" لتفوز قائمة واحدة بـ45 نائبا فى برلمان 2015.

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