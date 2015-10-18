قرية "التيفود" بأسيوط تعلن مقاطعتها للانتخابات

قاطع أهالى قرية دشلوط، التابعة لمركز ديروط المعروفة إعلاميا بقرية التيفود، الانتخابات ردا على تجاهل المسئولين لمعاناتهم مع المرض فى الفترة السابقة.

وكان المئات من أهالى دشلوط أصيبوا بمرض غامض أطلقوا عليه فى البداية حمى التيفود، وأثبتت الفحوصات والتحاليل التى أجرتها وزارة الصحة أنه فيروس غامض لم يتمكنوا من معرفته بعد.

ويتنافس فى أسيوط 182 مرشحا منهم 69 حزبيا، و113 مستقلا بينهم 4 سيدات و4 معاقين على 20 مقعد الفردى فى 9 دوائر هى أبنوب والفتح، ديروط، القوصية، صدفا والغنايم، أبو تيج، ساحل سليم والبدارى، منفلوط، بندر أسيوط، مركز أسيوط، ويبلغ عدد الناخبين 2 مليون و349 ألفا و337 يدلون بأصواتهم فى 1168 لجنة فرعية، موزعة على 13 مركزا إداريا والمرشحين بإشراف 496 لجنة مركزية

>كما يصوت الناخبون لاختيار قائمة من الـ4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى "فى حب مصر" و"ائتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال"و "نداء مصر" و"كتلة الصحوة الوطنية المستقلة"،

>ويضم قطاع الصعيد محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان والفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر، لتفوز قائمة واحدة بـ45 نائبا فى برلمان 2015.