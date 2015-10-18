رئيس جامعة بني سويف : البرلمان القادم حجر أساس لمصر الديمقراطية

أعرب الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، عن سعادته لاستكمال مصر لهذا الاستحقاق الذي يأتي ضمن أهم استحقاق من الاستحقاقات الثلاثة.

وأضاف “لطفي” أن أي خلل به قد يعيدنا للخلف أو يقضي على طموحات المصريين بالتقدم للأمام والحصول على برلمان مستقل قادر على خدمة الوطن.

> مؤكدًا أن الاستحقاق الثالث يأتي استكمالا لخارطة الطريق التى تم وضعها في 3/7/2015، حيث يتابع العالم هذا الاستحقاق الثالث في مصر، وذلك من أجل العبور بمصر إلى بر الأمان، مشيرًا إلى أن البرلمان القادم بمثابة حجر الأساس لبناء الدولة المصرية بشكل ديمقراطي.