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كبيش: من الصعب توقيع غرامة الـ500 جنيه كعقوبة للامتناع عن التصويت

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كبيش: من الصعب توقيع غرامة الـ500 جنيه كعقوبة للامتناع عن التصويت كبيش: من الصعب توقيع غرامة الـ500 جنيه كعقوبة للامتناع عن التصويت

الدكتور محمود كبيش

قال الدكتور محمود كبيش، عميد حقوق القاهرة السابق، إنه من الصعب توقيع غرامة الـ500 جنيه كعقوبة للامتناع عن التصويت في الانتخابات بسبب كثرة الأعداد.

وأضاف «كبيش»، في تصريحات لفضائية «سي بي سي إكسترا»، إن برامج الأحزاب السياسية متشابهة، وإن المواطنين لايستطيعون التفريق بينها، مشيراً إلى أنه لابد من بحث الأسباب الحقيقية وراء ضعف نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان.

وانطلقت، صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدى يومين، و27 مليون ناخب مقيدون في قاعدة البيانات يحق لهم التصويت من أصل 55.6 مليون في أكثر من 100 لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط مراقبة من عدد من المنظمات الدولية، وتأمين من قوات الجيش والشرطة.

 

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