كبيش: من الصعب توقيع غرامة الـ500 جنيه كعقوبة للامتناع عن التصويت

قال الدكتور محمود كبيش، عميد حقوق القاهرة السابق، إنه من الصعب توقيع غرامة الـ500 جنيه كعقوبة للامتناع عن التصويت في الانتخابات بسبب كثرة الأعداد.

وأضاف «كبيش»، في تصريحات لفضائية «سي بي سي إكسترا»، إن برامج الأحزاب السياسية متشابهة، وإن المواطنين لايستطيعون التفريق بينها، مشيراً إلى أنه لابد من بحث الأسباب الحقيقية وراء ضعف نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان.