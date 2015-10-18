"الأوقاف": المساجد تحولت فى عهد الجماعة الإرهابية لساحة للتوظيف السياسى

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، إن جماعات الإسلام السياسي معظمها قد شوه الوجه الحضاري النقى لحضارة الإسلام، وأنه على سبيل المثال دور العبادة، تحولت في عهد الجماعة الإرهابية ساحة للتوظيف السياسى.

وأشار خلال مشاركته في ندوة فكرية نظمتها دار الكتب والوثائق القومية حول ( مواجهة الإرهاب والتطرف.. كتاب "السراب" نموذجا"، إلى ما تقوم به الوزارة من ضبط للخطاب الديني والتصدي بكل حزم لكل من يحاول استغلال دور العبادة في الصراع السياسي والانتخابي.

كما أشاد وزير الأوقاف، حسب بيان اليوم، بالدور البناء الذي تقوم به مؤسسة دار الكتب في نشر الثقافة وإثراء الفكر الإنسانى، وبالجهد الذي يقوم به مركز الدراسات الاستراتيجية بدولة الإمارات وخاصة كتاب (السراب) للدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

وفي ختام كلمته طالب وزير الأوقاف المجتمع بأن نكون يدًا واحدةً في مواجهة الإرهاب قائلاً: لأن نموت أعزاء مرفوعي الرأس في مواجهة قوى الشر والإرهاب خير من أن يُسَلِّم الإنسانُ أختَه أو ابنته لهؤلاء المجرمين أو يَحفُر قبره بيده، أو أن يتعرض للسحل أو الذبح أو الحرق على أيديهم، فلابد من مواجهة فكرية وأمنية وسياسية فى كل الاتجاهات لمحاصرة هذا الفكر المتطرف.

وأشاد بدور القوات المسلحة المصرية التي وقفت حائط صدٍّ لمنع تنفيذ المخطط الإرهابي الذي يهدف لتفتيت المنطقة , مؤكدًا أن كل الأعمال الإجرامية للجماعات الإرهابية لا علاقة لها بالإسلام , فالإسلام والإنسانية منها براء , وأن الإرهاب مصيره إلى زوال , غير أنه يأكل من يدعمه ومن يأويه ومن يموله, وسيرتد عليهم شرًا ووبالا , إن اليوم وإن غدًا , وإن غدًا لناظره قريب.

وفي سياق متصل أشاد الدكتور جمال سند السويدي بدور وزير الأوقاف في نشر الفكر الوسطي والمواجهة البناءة للفكر المتطرف .

ورحب الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين بوزير الأوقاف ،وأشاد بدوره في محاربة الفكر المتطرف ونشر تعاليم الدين الوسطي المعتدل واصفه بـــ ( الوزير المقاتل) الذي وقف في الصف الأول من أجل هزيمة الفكر المتطرف.

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