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مصدر: واقعة إطلاق النار أمام لجنة انتخابية بالعياط سببها خلافات على توك توك

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مصدر: واقعة إطلاق النار أمام لجنة انتخابية بالعياط سببها خلافات على توك توك مصدر: واقعة إطلاق النار أمام لجنة انتخابية بالعياط سببها خلافات على توك توك
أكد مصدر أمنى، أن مباحث الجيزة كشفت عن أن السيارة التى استخدمها مسلحون مجهولون فى إطلاق النار على رجال الشرطة أمام مقر انتخابى بمدرسة محمود الوكيل بالعياط مبلغ بسرقتها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، بعد إطلاق الأعيرة النارية أمام لجنة بقرية طهما بالعياط، عن أن الجناة ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة جيب زيتى اللون تحمل لوحات معدنية رقم (4359 ص م)، وأنهم قاموا بإطلاق ثلاثة أعيرة نارية فى الهواء أمام لجنة انتخابية.

وكشفت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن المتهمين على خلاف مع آخرين على ملكية (توك توك)، وفور مشاهدتهم القوات فروا هاربين تاركين السيارة والتى تبين أنها مبلغ بسرقتها بقسم شرطة الطالبية، تم تحديد هوية المتهمين وتبين سابقة اتهامهم فى عدة وقائع سرقات دراجات نارية وجارٍ ضبط المتهمين.

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