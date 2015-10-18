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عبد الحفيظ يكشف عن: 3 أشياء تحدث عنها بيسيرو بعد المران الأول مع الأهلي

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عبد الحفيظ يكشف عن: 3 أشياء تحدث عنها بيسيرو بعد المران الأول مع الأهلي عبد الحفيظ يكشف عن: 3 أشياء تحدث عنها بيسيرو بعد المران الأول مع الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي عن ما تحدث عنه جوزيه بيسيرو عقب المران الأول له مع الأهلي.

بيسيرو تولى رسميا قيادة الأهلي يوم الأحد خلفا لعبد العزيز عبد الشافي الذي قاد الفريق لمدة 5 أيام فقط وخاض لقاء السوبر ضد الزمالك.

ورفع زيزو لقب السوبر المصري بعدما فاز الأهلي على حساب الزمالك بثلاثية مقابل هدفين.

وقدم الأهلي بيسيرو لوسائل الإعلام صباح الأحد قبل أن يخوض أول مران له مع الأهلي بحضور جماهيري كبير. (طالع التفاصيل).

وتحدث سيد عبد الحفيظ عن ما دار بعد المران قائلا: "بيسيرو شعر بسعادة كبيرة جدا بعد رؤيته للجماهير في المدرجات مؤكدا عظمة جمهور الأهلي".

وأضاف في تصريحات للصحفيين "أكد بيسيرو على وجود حوافز كبيرة جدا هنا ستساعده على النجاحات وتحقيق البطولات".

وأكمل حديثه قائلا: "طلب بيسيرو من الجهاز عدد كبير من المعلومات والفيديوهات الخاصة بكل لاعب في الفريق".

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الخميس في إطار الجولة الأولى من الدوري المصري.

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