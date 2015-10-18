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مرتضى: فيريرا اعترف بأخطائه.. وهذا ما طلبته بشأن طلبة ومحمد إبراهيم

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مرتضى: فيريرا اعترف بأخطائه.. وهذا ما طلبته بشأن طلبة ومحمد إبراهيم مرتضى: فيريرا اعترف بأخطائه.. وهذا ما طلبته بشأن طلبة ومحمد إبراهيم

تفهم جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك الانتقادات الحادة لمرتضى منصور عقب الخسارة أمام الأهلي في كأس السوبر، وفقًا لتصريحات رئيس الزمالك.

وقال رئيس الزمالك: "ما قلت عقب المباراة، أبلغته لفيريرا 10 مرات، حمادة طلبة لن يلعب ظهير أيسر مرة أخرى، ومحمد إبراهيم لن يشارك إلا عندما يكون جاهزًا".

وأضاف عبر قناة (النهار ): "فيريرا اعترف بخطأه، وتفهم وجهة نظري، خلال الجلسة التي جمعتني به أمس السبت".

ووصف مرتضى فيريرا بأنه مدرب فاشل عقب خسارة المباراة مما أزعج فيريرا وطالب باعتذاره وفقا لوسائل الإعلام البرتغالية.

وأوضح مرتضى: "اتفقت مع فيريرا على بعض القرارات الهامة، سنعلن عنها بعد أول 3 مباريات للفريق في بطولة الدوري".

وكان الزمالك خسر 2-3 أمام الأهلي في كأس السوبر، في المباراة التي أقيمت بملعب (هزاع بن زايد) بمدينة العين الإماراتية.

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فيديو اليوم السابع

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