تقرير في الجول - المصري.. التوأم يتحدى الماضي بقائمة خالية من الدسم

عاد التوأم لقيادة المصري من جديد للمرة الثالثة، تحديات عديدة يواجهها حسام حسن المدير الفني، أغلى صفقاته كانت بقيمة 700 ألف جنيه فقط.. ربما هذا يعطي مدلولا حول شكل الفريق البورسعيدي لموسم 2015-2016.

FilGoal.com يقدم تقاريرا تباعا حول قوائم الأندية الأبرز في جدول الدوري المصري والبداية مع المصري البورسعيدي.

ويدخل المصري الموسم الكروي الجديد تحت قيادة فنية لحسام حسن وجهازه الفني المعتاد وعلى رأسه إبراهيم حسن كمدير للكرة وهى الولاية الثالثة للتوأم مع الفريق البورسعيدي.

عودة حسام حسن للمصري غير متوقعة بالنظر للظروف السيئة جدا التي يعاني منها النادي البورسعيدي.

من بين تلك الظروف أن العميد اعتمد في الولايتين السابقتين على عامل الجمهور للمرة الأولى مع سيد متولي رئيس المصري السابق رحمه الله. وفي الثانية مع كامل أبو علي حتى مباراة الأهلي التي تبعتها كارثة بورسعيد في موسم غير مكتمل.

سيد متولي وكامل أبو علي من الأسماء الثقيلة "ماليا" في بورسعيد.. وكلاهما يرتبط معه التوأم بذكريات جيدة من حيث التدعيم القوي لصفوف الفريق.

لكن عودة حسام هذه المرة بدون جمهور أو رئيس ناد غني يتعاقد مع لاعبين مميزين يفتح باب الجدل حول هذا السؤال المحير: لماذا عاد حسام من جديد للمصري!

الإجابة قد تكون أن باقي الأندية الكبيرة تعاقدت مع مدربين آخرين وهناك صعوبة في تولي تدريب الأهلي أو الزمالك لكن الإجابة التي كادت تكون الأنسب لشخصية حسام حسن هو أن عودته هذه المرة بسبب ذكرياته السعيدة مع الفريق البورسعيدي.

وذكر مصدر في المصري لـFilGoal.com قائلا: "عاد حسام حسن بناء على رغبة جماهيرية، رأت أن الأنسب هو عودة التوأم صاحب أخر ذكريات جيدة عاشها الفريق".

وأضاف "حسام أصبح نجم الشباك في مدينة بورسعيد ولهذا يحبه الجمهور".

قائمة المصري

هل تعلم أن قيمة ما تكلفته خزينة المصري لشراء الصفقات حتى الآن 3 مليون و900 ألف جنيه فقط.. في حين الأرقام سابقا تشهد انضمام مؤمن زكريا للفريق البورسعيدي مقابل 2.5 مليون جنيه.

المصري استغنى عن لاعبه الأبرز الظهير الأيسر للمنتخب الأوليمبي محمد عادل جمعة لمصلحة الزمالك مقابل 3 ملايين جنيه.. ورحل حمادة يحيى معارا لحرس الحدود ورحل أيضا قائد الفريق محمد عاشور الأدهم والحارسين أحمد مسعود ومحمد عواد بعد انتهاء فترة إعارتهما.

15 صفقة

المصرى تعاقد مع 15 لاعبا جديدا أبرزهم استعادة لاعبه السابق أسامة العزب ولاعب وسط نادي الحمام على داو البوركيني، ومدافع الشباب السعودي السابق الأردني طارق خطاب وحارس الرجاء محمد فتحي فى أغلى صفقات المصري وكلف ناديه 700 ألف جنيه.

كما ضم ثلاثي النصر عبد الله جمعة وأحمد العجوز ومحمد رفاعي ويا ولاعب وسط طلائع الجيش المخضرم سعيد كمال ومحمد سعيد قطة لاعب الزمالك الأسبق وأحمد أيمن منصور ظهير أيسر الداخلية.

وانضم الحارس الفلسطيني رمزي صالح، وصانع ألعاب نبروه أحمد يوسف وثنائي المقاصة محمد مسعد وأحمد كابوريا على سبيل الإعارة لمدة عام. ومهاجم المقاصة السابق سعيد مراد وتم قيد طارق العجمي ومحمد اسامة ثنائي منتخب الشباب السابق بقائمة مواليد 95.

أبرز النجوم

أبرز نجوم المصري القدامى المهاجم المخضرم أحمد رؤوف والمدافع الأجنبي ويلسون ولاعب الوسط عمرو موسى والجوكر سيد عبد العال.

لاعب يستحق المتابعة

المدافع الأردن طارق حطاب والحارس المتألق محمد فتحي وأحمد العجوز لاعب الوسط من العناصر المتوقع تألقها في الموسم المقبل.

أيضا أحمد أيمن منصور نجل أيمن منصور نجم الزمالك الأسبق الذي سيعوض عادل جمعة في مركز الظهير الأيسر.

وهناك طارق العجمي الذي يعتبر أحد الخامات المبشرة كونه لاعب سابق بمنتخب مصر للشباب.

التحدي

المصري بقائمته الحالية التي تخلو من الأسماء الرنانة وتعتمد على عناصر قادمة من أندية الوسط ربما يكون في تحد قوي لحسام حسن.

فهل سيمثل المصري أزمة للأندية الكبرى مثلما تعادل مع الأهلي في مباراته بالموسم الماضي؟ أم يكون هدفه الاستمرار للموسم التالي بالدوري الممتاز بعدما فصله عن مراكز الهبوط أربع نقاط فقط؟

المصري سيبدأ الدوري المصري يوم 22 أكتوبر بمواجهة بتروجيت.. ستلفت الأنظار بالطبع نظرا لوجود أحمد حسن على رأس الجهاز الفني للفريق البترولي.

وستكون هذه المواجهة الأولى بين "العميدين" في موقعهما التدريبي. فمن يكسب التحدي؟