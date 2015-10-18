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مقتل 40 من مسلحى داعش فى غارة جوية بسوريا

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مقتل 40 من مسلحى داعش فى غارة جوية بسوريا مقتل 40 من مسلحى داعش فى غارة جوية بسوريا
قال المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الأحد، إن 40 مقاتلًا على الأقل من تنظيم داعش قتلوا فى غارة جوية على قافلتهم فى محافظة حماة السورية.

وأضاف المرصد الذى يراقب العنف فى سوريا من خلال واسعة من المصادر على الأرض أن الهجوم وقع أمس السبت وأدى أيضا إلى تدمير 16 عربة فى القافلة.

وقال المرصد، إن القافلة كانت قد غادرت الرقة المعقل الرئيسى للتنظيم المتشدد وقت الهجوم، ولم يتسن على الفور الحصول على أى تفاصيل أخرى.
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