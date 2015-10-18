حياة الفهد وسعاد عبدالله يتنافسان رمضانياً في "بياعة النخي" وشاتوش" !

يبدو أن الإستعداد للمنافسة الرمضانية للعام المقبل بين نجمتي الدراما الخليجية والعربية سعاد عبدالله وحياة الفهد بدأ مبكراً وفي ظروف مختلفة .

إذ تعود سيدة الشاشة الخليجية الفنانة الكويتية حياة الفهد إلى جمهورها بعمل تراجيدي تراثي ضخم "بياعة النخي" من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2016 مع المنتج باسم عبدالأمير بعد أن قررت وقف التعامل مع عامر صباح منتج أعمالها التلفزيونية في السنوات الأخيرة.

و يحمل العمل أبعاداً إنسانية ويقدم مجموعة من الرسائل الاجتماعية التي يستفيد منها الناس وإلى الآن لم تكشف حياة عن تفاصيل العمل واكتفت فقط بالبوستر الذي أعلنت من خلاله اسم المسلسل والاطار العام لاحداثه.

وتتجه الفهد إلى الدراما التراثية مجدداً وهي المعروف عنها شغفها بهذا النوع من الأعمال حيث قدمت تجارب عدة في هذا الإتجاه وحققت نجاحاً كبيراً منها "الجليب" و " الفرية"، وقررت الفهد أخيرا أن تتعاقد مع المنتج باسم عبد الامير ليتولى إنتاج المسلسل على عكس تعاونها السابق مع المنافس التقليدي لباسم خليجياً عامر الصباح.

وفي مفارقة غريبة كانت الفنانة سعاد عبد الله قد أعلنت عن جديده الدرامي ايضاً "شاتوش" وهو اسم غريب ايضاً في اشارة واضحة الى أن كبار الدراما الخليجية اتخذوا قراراً بالانقلاب على الاسماء التقليدية .

الفنانة سعاد عبد الله سبق لها أن أعلنت عن مشروعها الدرامي الجديد المتمثل في مسلسل "العنكبوت" من إخراج منير الزعبي وقصة الكاتبة اسمهان توفيق إلا ان جمهور النجمة الكويتية تفاجأ بتغيير النص في الساعات الأخيرة وقبل بدء التصوير واستبداله بإسم "شاتوش" للكاتبة نوف المضف مع تولي الزعبي إخراج العمل.

وقالت مصادر لسيدتي نت أن تغيير النص قد يرجع إلى تشدد الرقابة في وزارة الاعلام الكويتية ورفضها للعمل لأسباب مجهولة حتى الآن رغم اقتراب موعد التصوير مما اضطر الشركة المنتجة "صباح بكتشرز" للمنتج عامر صباح لتغيير النص في اللحظات الأخيرة للحاق بموعد العرض المقرر له الفترة المقبلة.

ومسلسل " شاتوش" قصة و سيناريو و حوار نوف المضف ومن إخراج منير الزعبي ، منتج منفذ سبيكتروم بيكتشرز و إنتاج و توزيع صباح بيكتشرز ومن بطولة نخبة من نجوم الدراما الخليجية وهم سعاد عبدالله ، اسمهان توفيق ، عبدالرحمن العقل ، فهد العبدالمحسن ، أمل العوضي ، فاطمة الصفي ، عبدالله الطراروة و حسين المهدي الى جانب مجموعة من الفنانين الشباب.