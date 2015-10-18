بالفيديو - نابولي يفوز على فيورنتينا ويمنح إنتر فرصة انتزاع الصدارة

(إفي): فاز نابولي يوم الأحد على ضيفه فيورنتينا بهدفين لواحد بالمباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سان باولو في الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

جاءت أهداف المباراة كلها في الشوط الثاني حيث تقدم أصحاب الأرض بواسطة باولو انسيني (ق64) ولكن الضيوف تعادلوا بعدها بـ10 دقائق بواسطة نيكولا كالينيتش، ثم جاء هدف الحسم لصالح نابولي بعدها بدقيقتين عن طريق هدافه الأرجنتيني جونزالو إيجواين.

بهذا الفوز تجمد رصيد فيورنتينا 18 نقطة في المركز الأول وهو الأمر الذي ربما يمنح إنتر (16 نقطة) فرصة انتزاع الصدارة اذا ما فاز الليلة على ضيفه يوفنتوس في ديربي إيطاليا.

من جانبه ارتفع رصيد نابولي إلى 15 نقطة في المركز الرابع.

وشهدت نفس الجولة تحقيق الصاعد فروسينوني فوزه الثاني في البطولة والذي جاء على حساب ضيفه سامبدوريا بهدفين نظيفين سجلهما لوكا باجانيني (ق55) وفيدريكو ديونيسي بعده بدقيقة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد أصحاب الأرض لسبع نقاط في المركز الـ16 بينما تجمد سامبدوريا عند 11 نقطة في منتصف الجدول.

وفشل هيلاس فيرونا في تحقيق أول فوز له بالـ"سيري آ" هذا الموسم حيث لم يتمكن من الحفاظ على تقدمه 1-0 على ضيفه أودينيزي في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وكان أصحاب الارض تقدموا من ركلة جزاء (ق42) سجلها جامباولي بازيني ولكن الضيوف أدركوا التعادل قبل نهاية المباراة بخمس دقائق بواسطة سيرل تيريو.

بهذا التعادل أصبح رصيد هيلاس فيرونا خمس نقاط في المركز الـ18 بينما أصبح رصيد اودينيزي ثمان نقاط في المركز الـ15.

وحقق ساسولو فوزا مفاجئا على ضيفه لاتسيو بهدفين لواحد حيث سجل له دومينيكو بيراردي (ق8) من ركلة جزاء وسيموني ميسيرولي (ق61) بينما أحرز للضيوف فيليبي أندرسون (ق68).

بهذا الفوز أصبح ساسولو في المركز الخامس بـ15 نقطة وخلفه لاتسيو في المرتبة السادسة بنفس العدد من النقاط وفارق الأهداف.

وشهدت مبارايات اليوم أيضا فوز أتالانتا على كاربي صاحب المركز قبل الأخير بثلاثية نظيفة سجلها ماوريسيو فيريرا واليخاندرو جوميز ولوكا سيجارني من ركلة جزاء، بجانب فوز جنوى على كييفو فيرونا بثلاثة أهداف لاثنين.

وتختتم مبارايات اليوم بمواجهة إنتر ويوفونتوس على ملعب جيوزيبي مياتزا حيث سيسعى الأول لانتزاع الصدارة والثاني لتحسين وضعه في الجدول.

شاهد - أهداف فوز نابولي