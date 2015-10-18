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بالفيديو - فوز سيميوني على مويس .. أتليتكو يعود بانتصار صعب ضد سوسيداد

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بالفيديو - فوز سيميوني على مويس .. أتليتكو يعود بانتصار صعب ضد سوسيداد بالفيديو - فوز سيميوني على مويس .. أتليتكو يعود بانتصار صعب ضد سوسيداد

(إفي): عاد أتليتكو مدريد بفوز صعب من ملعب ريال سوسيداد "أنويتا" بثنائية نظيفة يوم الأحد ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

حملت ثنائية "الروخيبلانكوس" في المباراة توقيع كل من نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة التاسعة من بداية المباراة، والبلجيكي يانيك كاراسكو في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

على الرغم من غياب المتعة طيلة أحداث المباراة، إلا أن الإثارة بلغت ذروتها في الدقيقة الأخيرة عندما أشهر حكم اللقاء بطاقتين صفراوين في غضون دقيقتين في وجه لاعب ريال سوسييدا دييجو رييس (88 و90).

بعدها مباشرة، طالب لاعبو ريال سوسيداد باحتساب ركلة جزاء لهم ولكن الحكم لم يبد أي رده فعل لترتد الهجمة سريعا ويمرر أوليفر توريس كرة بينية للبلجيكي يانيك كاركسكو الذي راوغ حارس سوسييداد، جيرونيمو رولي، ووضع الكرة في الشباك.

وأشهر الحكم بطاقتين صفراوين للبرازيلي جوناثاس دي جيسوس لاعتراضه على حكم اللقاء بعدم احتساب ضربة الجزاء.

وبفوزه رفع الأتليتي رصيده من النقاط إلى 16 يحتل بها المركز الرابع وبفارق الأهداف أمام فياريال صاحب نفس الرصيد، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 6 نقاط وبفارق الأهداف أمام مالاجا وليفانتي، أصحاب نفس الرصيد، ليقبع في المركز السادس عشر.

شاهد - أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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