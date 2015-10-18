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مقتل إسرائيلى وإصابة 3 شرطيين فى حادث إطلاق النار بـ"بئر السبع"

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مقتل إسرائيلى وإصابة 3 شرطيين فى حادث إطلاق النار بـ"بئر السبع" مقتل إسرائيلى وإصابة 3 شرطيين فى حادث إطلاق النار بـ"بئر السبع"
قتل إسرائيلي مساء اليوم الأحد فى حادث إطلاق فلسطينيين النار على محطة حافلات ببئر السبع.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت"الإسرائيلية أن الإسرائيلى لقى مصرعه متأثرا بجراحه فى إحدى المستشفيات بمدينة بثر السبع بعد أقل من ساعة من الحادث الذى استشهد فيه أحد منفذى الهجوم واعتقال الآخر .

وأضافت الصحيفة أن 7 جرحى بينهم 3 فى حالة خطيرة وآخرين متوسطة مازالوا يتلقون العلاج ، بينما أصيب 3 شرطيين فى تبادل لإطلاق النار مع منفذى العملية.

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