بالمستندات.. بلاغ للنائب العام ضد وكيل نيابة عامة وصف مستشاري الإدارية بـ«البلطجية»

تقدم نادي مستشاري النيابة الإدارية ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، ضد وكيل النائب العام، المستشار أحمد البرديني، يتهمه فيه بسب هيئة النيابة الإدارية وأعضاءها.

وأوضح البلاغ المقدم من رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية المستشار عبدالله قنديل، أن وكيل النيابة قام بسب هيئة النيابة الإدارية وأعضاءها على صفحات التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، حيث وصفهم بـ”البلطجية”، وذلك أثناء إشرافه على إحدى اللجان الانتخابية بمحافظة سوهاج.

وطالب البلاغ في نهايته من النائب العام بالتحقيق العاجل في الواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال وكيل النيابة المشكو في حقه.